Einen 4:3 (3:1)-Heimerfolg gegen den FC Stahl Aken fuhr der FC Victoria Wittenberg am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Andreas Thöner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Max Johannes Hellmer den Ball ins Netz (9.).

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit FC Stahl Aken – 1:1 in Minute 9

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Es blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Riste Vurmo den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wittenberg sicherte (85.). Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, M. Müller, Arlt, Thöner, Kießling, Witt, Körnig, C. Müller, Hüller (62. Vurmo), Wakrim

FC Stahl Aken: Papsdorf – Hellmer, Müller, Saalmann (87. Voigt), Ufer, Abdul Awali, Rzeznitzeck, Dreßler, Knauth, Rehsack, Mazurkevych

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8