Wittenberg/MTU. In einer überraschenden Wende hat der FC Victoria Wittenberg nach einem deutlichen Rückstand den SV Dessau 05 II mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Julian Bittner, als Jason Schilling für Dessau traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg musste einmal Gelb hinnehmen (47.). Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Christian Müller der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 20

FC Victoria Wittenberg und SV Dessau 05 II – 1:1 in Minute 53

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Michael Müller, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wittenberger zu entscheiden (70.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Dessau 05 II noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Dessau 05 II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt, Dorn (66. Hinkelmann), C. Müller, Körnig, Witt, Lehmann, Zentgraf, M. Müller, Huth, M. Müller (81. Jablonka)

SV Dessau 05 II: Heimberg – Schilling, Hammond (17. Dabo), Gaedke, Kupka, Mieth, Schmitkamp, Pratsch, Hobohm, Sanneh, Loppnow (56. Herro)

Tore: 0:1 Jason Schilling (36.), 1:1 Christian Müller (53.), 2:1 Michael Müller (70.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Mohammad Hammed, Benjamin Andrich; Zuschauer: 18