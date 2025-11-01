Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA am Samstag 2:1 (2:1) getrennt.

Michael Müller (FC Victoria Wittenberg) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Möhlauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Tino Vetter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel FC Victoria Wittenberg gegen SV GOLPA – 38. Minute

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Kevin Klanert (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, C. Müller, Mucke (90. Ritter), Witt, Thöner, Körnig, Wakrim (46. Zentgraf), Klanert (67. Vurmo), Tann, M. Müller

SV GOLPA: Hennig – Götz, Schröter, Thiecke, Schönerstedt, Schmidt, Micklisch, Burmeister (61. Bilau), Krause, Vetter, Reiche

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21