Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den SV Seegrehna.

Wittenberg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der FC Victoria Wittenberg nach einem deutlichen Rückstand den SV Seegrehna mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Hendrik Kruse das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Andreas Thöner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

1:1 im Duell zwischen FC Victoria Wittenberg und SV Seegrehna – 70. Minute

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Christian Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Körnig, C. Müller, Kießling (57. Arlt), Thöner, M. Müller, Tann, M. Müller (90. Filybah), Hüller (3. Vurmo), Dorn, Witt

SV Seegrehna: Brandenburg – Schüler, Trenkel, Geißler, Thauer, Kruse, Stark, Böhme, Jäckel, Raiskup, Ruprecht

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27