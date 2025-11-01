Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (2:1)-Triumph über den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (2:1).

Michael Müller traf für den FC Victoria Wittenberg in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tino Vetter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen FC Victoria Wittenberg und SV GOLPA – Minute 38

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Kevin Klanert (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Körnig, Klanert (67. Vurmo), M. Müller, C. Müller, Wakrim (46. Zentgraf), M. Müller, Tann, Thöner, Mucke (90. Ritter), Witt

SV GOLPA: Hennig – Vetter, Micklisch, Burmeister (61. Bilau), Reiche, Schröter, Thiecke, Götz, Schönerstedt, Krause, Schmidt

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21