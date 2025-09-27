Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der FC Victoria Wittenberg vor 26 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II freuen.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Wittenberger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (18.).

18. Minute: FC Victoria Wittenberg führt mit zwei Toren

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jonah Mißner versenkte den Ball in der 35. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Bereits drei Minuten darauf konnte Michael Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen (50.). Mit 4:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Thöner, Ritter, Henska (12. Steiner), Arlt, M. Müller, Dorn, Witt, Hartwig (59. Filybah), Kießling, Körnig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Erler, Csehil (54. Kirchhoff), Zagiev, Chebbah, Nelles, Mißner, Schneidewind (74. Cil), Strobel (54. König), Csehil, Eberhard

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26