Der FC Victoria Wittenberg hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:5 (1:4).

Kevin Elflein (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Viacheslav Biriuk den Ball ins Netz (15.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Viacheslav Potapenko für Bitterfeld-Wolfen (22.). Es blieb spannend. Michael Müller (Wittenberg) und Jan Riediger (Bitterfeld-Wolfen) trafen in Minute 30 und 36. Tim Körnig traf für Wittenberg (65). Spielstand 4:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 28

Schon drei Minuten später konnte Biriuk (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen (68.). Mit 5:2 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller (79. Hüller), Jablonka, Körnig (87. Mucke), Lehmann, Witt, Huth (63. Steiner), Arlt, Thöner, Schütze, M. Müller (79. Vurmo)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (87. Paff) – Kirchhoff, Riediger, Strobel (79. Schneider), Eberhard, Nelles (79. Jentzsch), Biriuk, Pötzsch (75. Schneidewind), Erler, Potapenko, Elflein (75. Achilles)

Tore: 0:1 Kevin Elflein (8.), 0:2 Viacheslav Biriuk (15.), 0:3 Viacheslav Potapenko (22.), 1:3 Michael Müller (30.), 1:4 Jan Riediger (36.), 2:4 Tim Körnig (65.), 2:5 Viacheslav Biriuk (68.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Naqibullah Ahmad Zai; Zuschauer: 45