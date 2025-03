Fußball-Landesklasse 4: An diesem Samstag hat der FC Stahl Aken im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SV Friedersdorf unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:3).

Aken/MTU. Das Match zwischen Aken und Friedersdorf ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Jeremy Maurice Walter traf für den SV Friedersdorf in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Franz Seiring den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Walter traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Leandro Gräbe-Schmelzer in Minute 53. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 18

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Fynn Kutscher wurde für Kevin Franz eingesetzt und Fynn Teichmann für Jawad Zakhel. Auf der Gastseite verließen Leandro Gräbe-Schmelzer für Marcus Plomitzer und Illia Vereshchaka für Glenn Rickelt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Stahl Aken kassierte zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Marcus Plomitzer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (86.). Damit war der Triumph der Muldestauseer gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Die Akener sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Papsdorf – Ufer, Belger (22. Hassan), Abdul Awali, Rzeznitzeck, Zakhel (68. Teichmann), Franz (60. Kutscher), Knauth (82. Alahmad), Hellmer, Wotschadlo, Rehsack

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Mühlbauer, Gräbe-Schmelzer (60. Plomitzer), Janssen, Kökel (75. Schulze), Kowalski, Seiring (75. Trommer), Schirnau, Vereshchaka (75. Rickelt), Mieth

Tore: 0:1 Jeremy Maurice Walter (15.), 0:2 Franz Seiring (42.), 0:3 Jeremy Maurice Walter (45.+2), 0:4 Leandro Gräbe-Schmelzer (53.), 0:5 Marcus Plomitzer (86.); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Max Wagner, Jens Sittel; Zuschauer: 23