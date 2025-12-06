Signifikant unterlegen zeigte sich die SG 1919 Trebitz in der Partie gegen die SV Germania 08 Roßlau vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Bad Schmiedeberg/MTU. Das Match zwischen Trebitz und Roßlau ist mit einer deutlichen 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Elia Sven Lorenz (SV Germania 08 Roßlau) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Enrico Franzel erzielt.

SG 1919 Trebitz liegt 0:2 zurück – Minute 29

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Franzel (Roßlau) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 5:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Krott, Gröber, Bilke, Preuß, Kirschke, Poenicke, Oberländer, Meene, Schneider (75. Höppner), Schütz

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Seiffert (61. Reichardt), Richter (55. Möbius), Müller (68. Krug), Marzian, Klausnitzer, Mieth, Ruge, Lorenz (46. Michaelis), Franzel, Fleischer (46. Hanke)

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40