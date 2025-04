Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem TuS Kochstedt am Samstag nicht, als er sich vor 51 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SV Allemannia 08 Jessen verabschieden musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Vor 51 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Ebert mit 0:2 (0:0) gegen Jessen geschlagen geben müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lenny Ockler (SV Allemannia 08 Jessen) netzte dann sehr spät in Spielminute 84 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 23

TuS Kochstedt liegt 0:2 zurück – Minute 90+4

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der TuS Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Niklas Krause (Jessen) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 2:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Allemannia 08 Jessen

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Zuchowski, Resetaritz, Streuber, Schlichting (55. Karbath), Ziemba, Hajowsky (84. Ihbe), Böhler (76. Rayermann), Richter, Böhme (81. Flaischlen)

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Dietel (57. Krause), Schramm, Quinque (89. Wilhelms), Sachse (75. Heinrich), Michlick, Ockler, Olexy, Wedmann (65. Rehain), Schüler, Winter

Tore: 0:1 Lenny Ockler (84.), 0:2 Niklas Krause (90.+4); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Andreas Kräbel, Lucas Naumann; Zuschauer: 51