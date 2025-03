Klar unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken im Spiel gegen den SV Friedersdorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Aken/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Daniel Arms. Der Trainer von Aken musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Friedersdorf beobachten.

Nach 15 Minuten schoss Jeremy Maurice Walter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Muldestauseer legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Franz Seiring der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Carsten Messner im gegnerischen Tor. Walter traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Leandro Gräbe-Schmelzer in Minute 53. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 18

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Fynn Kutscher kam rein für Kevin Franz und Fynn Teichmann für Jawad Zakhel. Auf der Gastseite sprangen Marcus Plomitzer für Leandro Gräbe-Schmelzer und Glenn Rickelt für Illia Vereshchaka ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken steckte zweimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Marcus Plomitzer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (86.). Damit war der Triumph der Muldestauseer gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Die Akener sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Papsdorf – Ufer, Franz (60. Kutscher), Rehsack, Belger (22. Hassan), Zakhel (68. Teichmann), Hellmer, Knauth (82. Alahmad), Rzeznitzeck, Abdul Awali, Wotschadlo

SV Friedersdorf: Hahn – Mühlbauer, Vereshchaka (75. Rickelt), Walter, Seiring (75. Trommer), Kowalski, Schirnau, Janssen, Mieth, Kökel (75. Schulze), Gräbe-Schmelzer (60. Plomitzer)

Tore: 0:1 Jeremy Maurice Walter (15.), 0:2 Franz Seiring (42.), 0:3 Jeremy Maurice Walter (45.+2), 0:4 Leandro Gräbe-Schmelzer (53.), 0:5 Marcus Plomitzer (86.); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Max Wagner, Jens Sittel; Zuschauer: 23