Fußball-Landesklasse 4: An diesem Wochenende hat der SV GOLPA auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Eintracht Elster unterlag das Team von Rene Brückner mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Rene Brückner hat am Samstag vor 61 Zuschauern im Stadion Glück Auf ganze sechs Treffer kassiert. Die Partie endete 1:6 (0:3).

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zahna-Elsteraner legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Schneider der Torschütze (7.).

SV GOLPA sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 7

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niclas Hennig musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es sah nicht gut aus für den SV GOLPA. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Schneider den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 ausbaute (85.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – L. F. Schmidt, Schönerstedt (61. Rieschick), Schröter, Burmeister (77. Neuwirth), J. Schmidt, Götz (70. Werner), Krause, Micklisch, Reichmann, Vetter (61. Reiche)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schutzsch (72. Witzel), Witzel, Göbel, Kase (72. Jahn), Dietze, Schneider, Engelhardt (72. Schuschke), Schüler, Schüler (56. Donath), Lavrov (51. Zoberbier)

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61