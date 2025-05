Klar unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken in der Auseinandersetzung gegen den TuS Kochstedt letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:1).

Aken/MTU. Die Begegnung zwischen dem FC Stahl Aken und dem TuS Kochstedt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Kochstedt auf und entschieden das Match schließlich mit 1:6 (1:1) für sich.

Lucas Rzeznitzeck traf für den FC Stahl Aken in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Doch die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Felix Resetaritz erzielt.

44. Minute FC Stahl Aken und TuS Kochstedt im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Kochstedts Marc-Lucas Buschmann konnte seinem Team in Minute 46 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aken. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 9 (67.), Spieler Nummer 20 (71.) und Spieler Nummer 16 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 25

Das Spiel endete bitter für die Akener. In Minute 79 lenkte Sabrou Hakou Abdul Awali den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt

FC Stahl Aken: Krenzler – Rzeznitzeck (72. Teichmann), Korge, Zakhel, Knauth, Saliou, Rehsack (85. Voigt), Saalmann (78. Kutscher), Abdul Awali, Dreßler, Zhelezniak

TuS Kochstedt: Rosner – Richter, Streuber (75. Schlichting), Ihbe, Hensen (80. Rayermann), Resetaritz, Ziemba (50. Hajowsky), Zuchowski, Böhler (46. Hein), Buschmann, Landgraf (46. Böhme)

Tore: 1:0 Lucas Rzeznitzeck (22.), 1:1 Felix Resetaritz (44.), 1:2 Marc-Lucas Buschmann (46.), 1:3 Davey-Jerome Richter (67.), 1:4 Marc-Lucas Buschmann (71.), 1:5 Willi Veith Böhme (75.), 1:6 Sabrou Hakou Abdul Awali (79.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Enrico Betke, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40