Eine bittere Schlappe erlitt die SG 1919 Trebitz an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die SV Germania 08 Roßlau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Bad Schmiedeberg/MTU. Das Spiel zwischen Trebitz und Roßlau ist mit einer klaren 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Elia Sven Lorenz für Roßlau traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Enrico Franzel erzielt.

SG 1919 Trebitz hinkt 0:2 hinterher – Minute 29

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Franzel (Roßlau) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 5:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Krott, Kirschke, Poenicke, Oberländer, Gröber, Schütz, Meene, Schneider (75. Höppner), Preuß, Bilke

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Marzian, Fleischer (46. Hanke), Seiffert (61. Reichardt), Ruge, Mieth, Klausnitzer, Richter (55. Möbius), Müller (68. Krug), Lorenz (46. Michaelis), Franzel

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40