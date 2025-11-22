Kantersieg für den SV Eintracht Elster: Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SV Seegrehna einfahren. Vor 45 Zuschauern gewann das Team 7:1 (4:0).

Zahna-Elster/MTU. 7:1 (4:0) in Elster: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Marvin Richter, der SV Eintracht Elster, am Samstag im Tor der Gäste aus Seegrehna untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philipp Schneider für Elster traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna steckte einmal Gelb ein (8.). Die Zahna-Elsteraner legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Lennox Witzel der Torschütze (11.).

Minute 11: SV Eintracht Elster führt mit zwei Toren

Dann verbuchten die Zahna-Elsteraner noch einen Erfolg. Ivan Lavrov traf in der 21. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Wittenberger den Ball in der 34. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Schneider schoss und traf in Minute 47 noch einmal, gefolgt von Maurice Witzel und Ivan Lavrov (65., 70.). Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Elster.

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Hendrik Kruse, den Ball ins Netz zu befördern und den Wittenbergern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (77.). Der SV Eintracht Elster hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Seegrehna

SV Eintracht Elster: Juhasz – Engelhardt (63. Schüler), Schneider, T. Richter, L. Witzel (70. Donath), Schutzsch (82. Jahn), Lavrov, M. Witzel, Dietze, Schuschke, Kase

SV Seegrehna: Janihsek – Raiskup, Gäbelt, Jäckel, Thauer, Trenkel (65. Eigendorf), Kruse, Schüler, Poppe (86. Henke), Geißler (79. Kohl), Stark

Tore: 1:0 Philipp Schneider (8.), 2:0 Lennox Witzel (11.), 3:0 Ivan Lavrov (21.), 4:0 Martin Jäckel (34.), 5:0 Philipp Schneider (47.), 6:0 Maurice Witzel (65.), 7:0 Ivan Lavrov (70.), 7:1 Hendrik Kruse (77.); Schiedsrichter: Vincent Jochen Schildhauer (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Justin Geese; Zuschauer: 45