Signifikant unterlegen zeigte sich die SG 1919 Trebitz im Spiel gegen die SV Germania 08 Roßlau am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Bad Schmiedeberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Enrico Heede. Der Trainer von Trebitz musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Roßlau beobachten.

Gleich nach Spielstart schoss Elia Sven Lorenz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Enrico Franzel den Ball ins Netz.

SG 1919 Trebitz sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 29

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Franzel (Roßlau) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 5:0 verließen die Dessauer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Poenicke, Schneider (75. Höppner), Preuß, Krott, Kirschke, Bilke, Oberländer, Schütz, Meene, Gröber

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Lorenz (46. Michaelis), Franzel, Mieth, Richter (55. Möbius), Ruge, Klausnitzer, Marzian, Müller (68. Krug), Seiffert (61. Reichardt), Fleischer (46. Hanke)

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40