Eine herbe Schlappe erlitt der SV GOLPA an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Elster. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 61 Zuschauern mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Die 61 Zuschauer im Stadion Glück Auf haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV GOLPA ein ernüchterndes 1:6 (0:3) hinnehmen musste.

Gleich nach Anpfiff schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schneider (7.) erzielt wurde.

SV GOLPA liegt 0:2 zurück – Minute 7

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Niclas Hennig. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schneider (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – Micklisch, Krause, Vetter (61. Reiche), L. F. Schmidt, Burmeister (77. Neuwirth), Götz (70. Werner), J. Schmidt, Schröter, Reichmann, Schönerstedt (61. Rieschick)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Engelhardt (72. Schuschke), Dietze, Kase (72. Jahn), Lavrov (51. Zoberbier), Schüler (56. Donath), Schutzsch (72. Witzel), Schneider, Göbel, Witzel, Schüler

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61