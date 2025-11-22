Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der FC Stahl Aken gegenüber der SV Germania 08 Roßlau machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Aken/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Daniel Arms. Der Trainer von Aken musste sein Team bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Roßlau beobachten.

Jeremy-Niklas Berke (SV Germania 08 Roßlau) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Germania 08 Roßlau steckte zweimal Gelb ein (22.). Der FC Stahl Aken hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Arms. Das zweite Tor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Berke den Ball ins Netz.

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – Minute 49

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 59 und Stefan Krug in Minute 77. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Lucas Rzeznitzeck den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Aken erlangte (84.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Germania 08 Roßlau

FC Stahl Aken: Krenzler – Ufer, Rehsack (62. Franz), Hellmer, Rzeznitzeck, Müller, Belger, Mrachacz (72. Teichmann), Wotschadlo (74. Mazurkevych), Dreßler, Knauth (70. Kutscher)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Michaelis, Fleischer, Berke (70. Ruge), Klausnitzer (78. Hanke), Richter, Hagendorf, Franzel, Hanke (70. Krug), Seiffert (58. Möbius), Thauer

Tore: 0:1 Jeremy-Niklas Berke (17.), 0:2 Jeremy-Niklas Berke (49.), 0:3 Paul Ulrich Hanke (59.), 0:4 Stefan Krug (77.), 1:4 Lucas Rzeznitzeck (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mert Yilmaz, Benjamin Andrich; Zuschauer: 68