Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag nicht, als er sich vor 40 Fans mit 1:4 (0:1) gegen den Dessauer SV 97 I verabschieden musste.

Muldestausee/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sebastian Grimm. Der Trainer von Pouch-Rösa musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Sebastian Von Klöden traf für den Dessauer SV 97 I in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1922 Pouch-Rösa musste zweimal Gelb hinnehmen (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. Die Dessauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Paul Apel der Torschütze (60.).

Minute 60: SV 1922 Pouch-Rösa liegt 0:2 zurück

Es lief nicht gut für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Steve Jornitz (Dessau) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Kunyk, Robalo, Shaba (75. Tale), Synovyd, Da Silva Semedo, Hulovych, Paschos, Hänisch (75. Schubert), Ersed (60. Camara), Gentil Da Cunha

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Berger, Dieckow (87. Kamschütz), Merkel, Jornitz (90. Browne), Kieseler, Eckersberg, Yousef (76. Markert), Schlichting (68. Abaszada), Apel

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40