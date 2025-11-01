Der SV Seegrehna hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen die SV Germania 08 Roßlau mit 6:8 (3:0).

Wittenberg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 6:8 (3:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Christoph Thauer für Seegrehna traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Thauer den Ball ins Netz (12.).

12. Minute: SV Seegrehna vorne dank Doppelpack von Christoph Thauer – 2:0

Die Wittenberger erhöhten noch einmal. Julian Niklas Gäbelt versenkte den Ball in Minute 24. Der SV Germania 08 Roßlau lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Stefan Krug versenkte den Ball in der 53. Minute. Brenzlich wurde die Situation für die Wittenberger zunächst nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:1 aus. Thauer schoss und traf in Minute 57 ein weiteres Mal. Es wollte den Seegrehnaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). 4:4. Der SV Seegrehna konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Thauer traf in der 74. Minute zum vierten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug traf in der 75. Minute zum zweiten Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Thauer versenkte den Ball in der 80. Spielminute noch einmal. So leicht ließen sich die Dessauer aber nicht abhängen. Krug traf in der 81. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Jeremy-Niklas Berke den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:8 festigte (90.+5). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Trenkel (78. F. Ruprecht), Kruse, Gäbelt, Schenke, J. Ruprecht (79. Kohl), Geißler, Stark, Thauer, Jäckel, Schüler

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, Ruge, Reichardt (46. Krug), Michaelis (27. Franzel), Mieth, Hagendorf, Seiffert (46. Marzian), Müller, Fleischer (77. Möbius), Berke

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80