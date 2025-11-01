Eine Niederlage für die SG 1919 Trebitz besiegelte den 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Kochstedt mit 0:1 (0:0).

Bad Schmiedeberg/MTU. Auf dem Sportplatz Trebitz haben 60 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der SG 1919 Trebitz und dem TuS Kochstedt verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Kirschke, Krott, Preuß, Howe (65. Schneider), Födisch, Schütz, Poenicke, Kühne, Oberländer, Gröber

TuS Kochstedt: Rosner – Richter, Ihbe (64. Karbath), Hein (79. Böhme), Krüger (90. Zuchowski), Buschmann (86. Denell), Zuchowski, Zabel, Strokosch, Hensen, Friedrich (53. Streuber)

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60