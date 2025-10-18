Für den SV 1922 Pouch-Rösa endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Muldestausee/MTU. Nach haben sich der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:3 (2:3) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Muldestauseer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:3).

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Kai Strobel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Muldestauseern eine unerwartete Führung ein. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Ronaldinho Francisco Robalo (27.) erzielt wurde.

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Pötzsch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bitterfeld-Wolfener zu entscheiden (40.). Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Richter (76. Camara), Rocktäschel, Kunyk, Robalo (87. Wittig), Wittek (61. Hänisch), Shaba (61. Schubert), Ersed, Quilitzsch, Hulovych, Synovyd

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Chebbah (84. Csehil), Eberhard, Csehil (71. König), Schneidewind, Riediger, Pabstmann (76. Kirchhoff), Strobel, Pötzsch, Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Nelles (81. Cil)

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55