Kein Punktgewinn für SV Allemannia 08 Jessen: Im eigenen Stadion musste das Team am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV 1922 Pouch-Rösa hinnehmen.

Jessen/MTU. In der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben 47 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Allemannia 08 Jessen und dem SV 1922 Pouch-Rösa verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten brachte Torsten Müller die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 24

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Winter, Schramm, Quinque, Michlick, Olexy, Schüler, Sachse (77. Wilhelms), Heinrich, Ockler (83. Michalke), Wedmann

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Paschos, Hänisch, Müller (69. Wittek), Shaba, Synovyd (46. Hulovych), Gentil Da Cunha, Richter, Robalo, Rocktäschel, Gkouvas

Tore: 0:1 Torsten Müller (27.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Jörg Hagendorf, Frank Sanetra; Zuschauer: 47