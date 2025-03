Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 1:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Rene Hammerschmidt (Leuna) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (32., 32.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Lucas Pabstmann für Bitterfeld-Wolfen traf und in Minute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Daniel Fleischlen den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 21

80. Minute TuS Kochstedt und 1. FC Bitterfeld-Wolfen II im Gleichstand – 1:1

Die Bitterfeld-Wolfener wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Kai Strobel für Thomas Trettner und Niklas Achilles für Eric Krogmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Thomas Trettner (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.+2). Die Dessauer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Jeßwein – Schlichting (78. Fleischlen), Ziemba, Böhler, Böhme (70. Hein), Zuchowski, Zabel, Streuber, Richter, Hajowsky, Hensen (72. Streit)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Koller – Schneidewind, Elflein, Nelles (62. Erler), Achilles (83. Krogmann), Csehil, Pötzsch, Strobel (81. Trettner), Pabstmann, Riediger, Hawel (70. Eberhard)

Tore: 0:1 Lucas Pabstmann (61.), 1:1 Daniel Fleischlen (80.), 1:2 Thomas Trettner (90.+2); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Mario Jeske, Jan Bendicks; Zuschauer: 50