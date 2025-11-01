Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (2:1)-Triumph über den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:1 (2:1).

Michael Müller traf für den FC Victoria Wittenberg in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Wittenberger konterten in der 38. Spielminute. Diesmal war Tino Vetter der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Kevin Klanert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Wittenberg sicherte (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Wakrim (46. Zentgraf), C. Müller, M. Müller, Mucke (90. Ritter), Tann, Thöner, Körnig, Klanert (67. Vurmo), M. Müller, Witt

SV GOLPA: Hennig – Thiecke, Vetter, Schröter, Burmeister (61. Bilau), Götz, Reiche, Krause, Schmidt, Schönerstedt, Micklisch

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21