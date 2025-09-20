Coswig/MTU. Nach haben sich der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee am Samstag 3:2 (0:1) getrennt. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem deutlichen Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Thomas Schmidt am Ende der ersten Halbzeit, als Hannes Bruch für gast traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 39 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte gast noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Fynn Rubitzsch erzielt.

SV Blau-Rot Coswig liegt 0:2 zurück – Minute 55

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. acht Minuten später legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Lennart Giese kam rein für Jan-Niklas Seifert und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite sprang Victor Alfonso Samaniega Lopez für Ebrima Ceesay ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Coswiger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe, Bergt, Warnecke, Guroll (83. Weber), Scheller (63. Körner), Körnicke, Ziem, Saage (46. Kappel), Schaaf (56. Schölzel), Seifert (76. Giese)

SG Empor Waldersee: Köhler – John, Westendorf, Chebbah, Schäfer, Bruch (48. Schilling), Rubitzsch (63. Herro), Ceesay (73. Samaniega Lopez), Schulze, Vogel, Griebner

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57