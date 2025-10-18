Der SV GOLPA errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Am Samstag haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Michael Warnecke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Die Coswiger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Julian Schmidt der Torschütze (15.).

Minute 15 SV GOLPA auf Augenhöhe mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Es blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Lennart Giese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (83.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Coswiger aber nicht mehr aufholen. Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Reiche, Reichmann, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Vetter, Krause, Götz, L. F. Schmidt, Micklisch, Schröter, Werner

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Ziem (46. Weber), Plotz (90. Kanzenbach), Schaaf, Guroll, Saage, Giese, Seifert (55. Körner), Löwe, Warnecke, Ristok (90. Ziem)

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63