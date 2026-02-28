Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 I fuhr der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Jonah Mißner (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 36. Minute. Diesmal war Marcel Merkel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

36. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und Dessauer SV 97 I im Gleichstand – 1:1

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Fünf Minuten nach Anpfiff gelang es Christian Grunert, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Bitterfeld-Wolfener Mannschaft den Sieg zu verschaffen (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Schneidewind, Eberhard, Riediger, Zagiev, Grunert, Csehil (90. Rohde), Jentzsch, Mißner (80. Pabstmann), Nelles, Pötzsch (45. Kirchhoff)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow (77. Yousef), Walzer, Apel (32. Schlichting), Merkel, Von Klöden, Malende, Markert, Berger (90. Hulwa), Bittner, Eckersberg

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60