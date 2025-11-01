Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (2:1).

In Minute 16 schoss Michael Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Wittenberger konterten in der 38. Minute. Diesmal war Tino Vetter der Torschütze.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Klanert, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wittenberger zu entscheiden (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – C. Müller, Wakrim (46. Zentgraf), Klanert (67. Vurmo), Tann, Witt, Körnig, Mucke (90. Ritter), Thöner, M. Müller, M. Müller

SV GOLPA: Hennig – Vetter, Thiecke, Schönerstedt, Götz, Krause, Schröter, Burmeister (61. Bilau), Micklisch, Reiche, Schmidt

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21