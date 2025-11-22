Einen 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Blau-Rot Coswig heimste der FC Victoria Wittenberg am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der FC Victoria Wittenberg und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 4:3 (2:1) getrennt.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Coswig bereit: Nur vier Minuten nach Anpfiff lenkte Steven Schmidt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Wittenbergern unerwartet die Führung (4.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lucas Tann den Ball ins Netz.

FC Victoria Wittenberg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 23. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Christopher Plotz für Coswig (41.). Es blieb spannend. Michael Müller traf für Wittenberg (66). Laurence Fynn Hoffmann traf für Coswig (72). Fabian Scheller netzte für Coswig ein (84.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Andreas Thöner, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wittenberger zu entscheiden (88.). In Spielminute 90 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Blau-Rot Coswig

FC Victoria Wittenberg: Ritter – Tann, Kießling, Witt, Körnig, Dorn, C. Müller, Hüller (60. Grabo), M. Müller, M. Müller (60. Wakrim), Thöner

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Weber (58. Gliese), Bergt, Plotz (70. Hoffmann), Meyers, Seifert (83. Fischer), Schmidt, Körner, Schaaf, Löwe, Scheller

Tore: 1:0 Steven Schmidt (4.), 2:0 Lucas Tann (23.), 2:1 Christopher Plotz (41.), 3:1 Michael Müller (66.), 3:2 Laurence Fynn Hoffmann (72.), 3:3 Fabian Scheller (84.), 4:3 Andreas Thöner (88.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Heiko Krause, Ralf Kilz; Zuschauer: 41