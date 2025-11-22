Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den TuS Kochstedt.

Jessen/MTU. In der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben 40 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Allemannia 08 Jessen und dem TuS Kochstedt verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Florian Peinl den Gastgeber in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Die Jessener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – TuS Kochstedt

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Peinl (80. Schüler), Olexy, Alalawi (90. Michalke), J. Michlick, Sachse, M. Michlick, Heinze (90. Böhme), Heinrich, Quinque (78. Winter), Krause

TuS Kochstedt: Rech – Zuchowski (62. Böhme), Karbath, Krüger, Streuber, Ihbe, Zuchowski, Richter, Friedrich, Strokosch, Krieg (56. Hajowsky)

Tore: 1:0 Florian Peinl (58.); Schiedsrichter: Dustin Thiele (Dommitzsch); Assistenten: Alfred Hönemann, Olaf Berger; Zuschauer: 40