Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Laurence Fynn Hoffmann (SV Blau-Rot Coswig) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. Das zweite Tor konnten die Coswiger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Brian-Lucas Körnicke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Blau-Rot Coswig baut Vorsprung auf 2:0 aus – 86. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Patrick Thiel, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein Tor zu bescheren (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Scheller, Plotz, Bergt, Hoffmann (81. Ziem), Körnicke (89. Fischer), Schaaf (81. Meyers), Guroll (46. Schölzel), Ristok (89. Weber), Löwe, Warnecke

SV Friedersdorf: Hahn – Hartmann (89. Müller), Rickelt, Thiel, Krasnokutskyi, Walter, Kökel, Janssen, Stolzenhain (51. Stucke), Mieth, Vereshchaka

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47