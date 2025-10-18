Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV GOLPA ein 3:2 (2:1)-Heimsieg über den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Michael Warnecke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (15.).

SV GOLPA Kopf an Kopf mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1 in Minute 15

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Die Partie blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Lennart Giese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (83.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Coswiger aber nicht mehr ausgleichen. Der SV GOLPA hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Götz, Reichmann, L. F. Schmidt, Werner, Schröter, Reiche, Vetter, Krause, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Micklisch

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Plotz (90. Kanzenbach), Schaaf, Ristok (90. Ziem), Giese, Seifert (55. Körner), Ziem (46. Weber), Löwe, Warnecke, Guroll, Saage

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63