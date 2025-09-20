Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II endete das Spiel gegen den SV Eintracht Elster am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Im Fritz-Heinrich-Stadion haben 56 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und dem SV Eintracht Elster verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem acht Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Nelles (85. Rohde), Chebbah (88. Kirchhoff), Strobel, Eberhard (90. König), Mißner, Erler, Csehil (76. Pabstmann), Riediger, Pötzsch (65. Schneidewind), Jentzsch

SV Eintracht Elster: Ruß – Schneider, Lavrov (56. Witzel), Witzel, Schüler (56. Kupplich), Donath (75. Jahn), Zoberbier, Göbel, Engelhardt, Remme, Dietze

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56