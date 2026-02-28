Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber FC Stahl Aken gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 2:2 (0:2)-Unentschieden.

Aken/MTU. Am Samstag haben sich der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:2).

Oleksandr Synovyd (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Oleksii Hulovych den Ball ins Netz (39.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – 39. Minute

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Lucas Rzeznitzeck (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Aken erlangen (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Belger, Mazurkevych (63. Zhelezniak), Dreßler (80. Rehsack), Mrachacz, Wotschadlo (81. Franz), Müller, Rzeznitzeck, Abdul Awali (63. Kutscher), Saalmann (63. Saliou), Ufer

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Kunyk, Schubert (85. Neumann), Hänisch, Synovyd (58. Walter), Quilitzsch, Kunyk, Stein, Ersed, Hulovych, Heßler

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32