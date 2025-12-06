Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber SV 1922 Pouch-Rösa gegen den FC Victoria Wittenberg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Muldestausee/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV 1922 Pouch-Rösa und der FC Victoria Wittenberg am Samstag auseinander gegangen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Christos Paschos das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In der 79. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 1922 Pouch-Rösa kassierte zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Tim Körnig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Wittenberger Team errang (83.). Die Muldestauseer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Bacurim (73. Camara), Paschos, Robalo, Gentil Da Cunha, Hänisch (73. Schubert), Ersed, Tale (46. Heßler), Quilitzsch, Richter, Da Silva Semedo

FC Victoria Wittenberg: Müller – Körnig, Arlt, Thöner, Huth (70. Grabo), Müller, Dorn, Jablonka, Wakrim, Schütze, Vurmo

Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block