Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber TuS Kochstedt gegen die SV Germania 08 Roßlau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der TuS Kochstedt und die SV Germania 08 Roßlau am Sonntag vom Platz gegangen. 137 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Stephan Ebert, als Davey-Jerome Richter für Kochstedt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

TuS Kochstedt Kopf an Kopf mit SV Germania 08 Roßlau – 1:1 in Minute 64

Das rettende Tor für die SV Germania 08 Roßlau fiel 19 Minuten nach der Pause, als Lucas Klausnitzer den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Richter, Buschmann (90. J. Zuchowski), Landgraf (59. Ihbe), Hensen, Krüger (89. Rüdiger), Böhme (80. Denell), Resetaritz, A. Zuchowski, Zabel, Strokosch (55. Streuber)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Berke (39. Hagendorf), Ruge (63. Kroker), Müller, Klausnitzer, Marzian, Fleischer, Seiffert (83. Krug), Franzel, Hanke (90. Michaelis), Richter (46. Möbius)

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137