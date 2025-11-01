Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag nicht, als er sich vor 40 Zuschauern mit 1:4 (0:1) gegen den Dessauer SV 97 I geschlagen geben musste.

Muldestausee/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sebastian Grimm. Der Trainer von Pouch-Rösa musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Sebastian Von Klöden traf für den Dessauer SV 97 I in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. Das zweite Tor konnten die Dessauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Apel den Ball ins Netz.

SV 1922 Pouch-Rösa gerät 0:2 ins Hintertreffen – 60. Minute

Es sah nicht gut aus für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Steve Jornitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (87.). In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Shaba (75. Tale), Kunyk, Ersed (60. Camara), Da Silva Semedo, Gentil Da Cunha, Hänisch (75. Schubert), Paschos, Synovyd, Robalo, Hulovych

Dessauer SV 97 I: Deistler – Yousef (76. Markert), Von Klöden, Berger, Dieckow (87. Kamschütz), Kieseler, Jornitz (90. Browne), Schlichting (68. Abaszada), Apel, Merkel, Eckersberg

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40