Wittenberg/MTU. Das Match zwischen Abtsdorf und Coswig ist mit einer klaren 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jan-Niklas Seifert für Coswig traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf kassierte einmal Gelb (10.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jan-Erik Bergt den Ball ins Netz.

Minute 18: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf 0:2 im Hintertreffen

In der Spielminute 45 griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf steckte noch einmal Gelb ein. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Hendrik Barth konnte in Minute 45+1 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den SV Blau-Rot Coswig.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 30

In der 73. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf kassierte noch einmal Gelb.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tarek Löwe (Coswig) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 gingen die Coswiger als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – R. Heinze, Alter, Brückner, Mende, Tietel, Räbiger (87. Puhlmann), T. Heinze, Sprenger, Elmenthaler, Winter

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Barth (82. Ziem), Kappel, Böhme (65. Ziem), Bergt, Scheller (87. Saage), Seifert (65. Schölzel), Warnecke, Körnicke, Löwe, Schölzel

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (2.), 0:2 Jan-Erik Bergt (18.), 0:3 Hendrik Barth (45.+1), 1:3 Moritz Mende (56.), 1:4 Tarek Löwe (76.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 58