Wittenberg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 6:8 (3:0) getrennt.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Thauer der Torschütze (12.).

Die Wittenberger schafften es, nochmal zu erhöhen. Julian Niklas Gäbelt traf in der 24. Spielminute. Der SV Germania 08 Roßlau lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Stefan Krug schoss und traf in der 53. Spielminute. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Wittenberger aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Thauer traf in der 57. Minute zum dritten Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Thauer versenkte den Ball in der 74. Spielminute noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug versenkte den Ball in Minute 75 noch einmal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Thauer schoss und traf in der 80. Minute zum fünften Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug traf in der 81. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Jeremy-Niklas Berke den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:8 verfestigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Gäbelt, J. Ruprecht (79. Kohl), Stark, Kruse, Geißler, Schüler, Thauer, Schenke, Trenkel (78. F. Ruprecht), Jäckel

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Fleischer (77. Möbius), Michaelis (27. Franzel), Reichardt (46. Krug), Müller, Berke, Seiffert (46. Marzian), Hagendorf, Mieth, Klausnitzer, Ruge

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80