Kein Punktgewinn für SG 1919 Trebitz: Im eigenen Stadion musste das Team am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den TuS Kochstedt einstecken.

Bad Schmiedeberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG 1919 Trebitz und TuS Kochstedt mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 60 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Trebitz live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Kühne, Schütz, Krott, Howe (65. Schneider), Födisch, Oberländer, Preuß, Kirschke, Gröber, Poenicke

TuS Kochstedt: Rosner – Friedrich (53. Streuber), Buschmann (86. Denell), Hein (79. Böhme), Zabel, Hensen, Zuchowski, Richter, Ihbe (64. Karbath), Strokosch, Krüger (90. Zuchowski)

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60