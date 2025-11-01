Mit einer Niederlage für die SG 1919 Trebitz endete der 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Kochstedt mit 0:1 (0:0).

SG 1919 Trebitz verliert knapp gegen TuS Kochstedt mit 0:1

Bad Schmiedeberg/MTU. Auf dem Sportplatz Trebitz haben 60 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der SG 1919 Trebitz und dem TuS Kochstedt verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Födisch, Kirschke, Poenicke, Preuß, Howe (65. Schneider), Gröber, Schütz, Oberländer, Kühne, Krott

TuS Kochstedt: Rosner – Richter, Friedrich (53. Streuber), Krüger (90. Zuchowski), Ihbe (64. Karbath), Strokosch, Hein (79. Böhme), Hensen, Zuchowski, Zabel, Buschmann (86. Denell)

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60