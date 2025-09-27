Der SV 1922 Pouch-Rösa errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 24 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Allemannia 08 Jessen.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 24 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Jessen durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Alberto Tale das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Minute 81: SV 1922 Pouch-Rösa führt mit zwei Toren

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Fernando Gentil Da Cunha den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (81.). Damit war der Sieg der Muldestauseer entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Quilitzsch (63. Hänisch), Synovyd (73. Heßler), Hulovych (90. Wittig), Kunyk, Da Silva Semedo, Rocktäschel, Shaba, Gentil Da Cunha, Ersed (63. Camara), Tale (83. Gkouvas)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann (86. Kneist), Olexy, Alalawi (84. Michalke), Heinrich, Wedmann, Krause, Böhme, Michlick, Michlick (86. Askar), Heinze

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24