Dem SV 1922 Pouch-Rösa gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 24 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 24 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer waren den Gästen aus Jessen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Alberto Tale (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 81

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fernando Gentil Da Cunha (Pouch-Rösa) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Shaba, Synovyd (73. Heßler), Hulovych (90. Wittig), Quilitzsch (63. Hänisch), Kunyk, Tale (83. Gkouvas), Gentil Da Cunha, Da Silva Semedo, Ersed (63. Camara), Rocktäschel

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Michlick (86. Askar), Krause, Weidmann (86. Kneist), Heinze, Wedmann, Böhme, Michlick, Olexy, Alalawi (84. Michalke), Heinrich

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24