Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV 1922 Pouch-Rösa vor 24 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Allemannia 08 Jessen freuen.

Muldestausee/MTU. Die 24 Besucher auf dem Sportplatz Pouch haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Muldestauseer schlugen das Team aus Jessen mit 2:0 (1:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Alberto Tale für Pouch-Rösa traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa führt in Minute 81 mit 2:0

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Fernando Gentil Da Cunha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Quilitzsch (63. Hänisch), Ersed (63. Camara), Kunyk, Shaba, Gentil Da Cunha, Synovyd (73. Heßler), Tale (83. Gkouvas), Da Silva Semedo, Hulovych (90. Wittig), Rocktäschel

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann (86. Kneist), Krause, Heinrich, Wedmann, Michlick (86. Askar), Alalawi (84. Michalke), Olexy, Böhme, Michlick, Heinze

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24