Dem SV 1922 Pouch-Rösa glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Pratau mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 128 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Fernando Gentil Da Cunha (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Muldestauseer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Synovyd den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

SV 1922 Pouch-Rösa führt mit 2:0 – 55. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Christian Sickert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (59.). Die Gegner vom SV 1922 Pouch-Rösa beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Blau-Rot Pratau

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Rocktäschel (70. Krasnokutskyi), Robalo, Gkouvas (64. Paschos), Richter, Gentil Da Cunha, Shaba (46. Hänisch), Sickert, Synovyd (64. Müller), Hulovych, Kunyk

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Höse (9. Hanke), Al Fadel Al Mahamid (76. Lehniger), Gässler, Göhlert, Bundemann, Schmidt (64. Krohn), Mainka, Gallin, Schönebeck, Hartkopf

Tore: 1:0 Fernando Gentil Da Cunha (13.), 2:0 Oleksandr Synovyd (55.), 3:0 Christian Sickert (59.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Maximilian Thürmer, Michael Pfuhl; Zuschauer: 128