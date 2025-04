Muldestausee/MTU. Am Montag haben sich der SV 1922 Pouch-Rösa und der SV Seegrehna ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Julian Niklas Gäbelt (SV Seegrehna) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christos Paschos den Ball ins Netz (31.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Steven Wittek/Pouch-Rösa (49.), gefolgt von Moritz Schütz (SV Seegrehna) in Minute 50, Fernando Gentil Da Cunha (SV 1922 Pouch-Rösa) in Minute 55 und Christoph Thauer (SV Seegrehna) in Minute 88. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Unmittelbar darauf gelang es Wittek, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Muldestauseer Team den Sieg zu verschaffen (89.).

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Seegrehna

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Kunyk, Wittek, Synovyd, Hänisch (46. Hulovych), Shaba (62. Richter), Gkouvas, Sickert, Gentil Da Cunha (73. Müller), Rocktäschel (83. Krasnokutskyi), Paschos (59. Robalo)

SV Seegrehna: Janihsek – Gäbelt, Schütz, Schenke, Jäckel, Griedel, Schüler, Geißler (85. Eigendorf), Schenke (62. Henska), Thauer, Ruprecht (73. Kruse)

Tore: 0:1 Julian Niklas Gäbelt (27.), 1:1 Christos Paschos (31.), 2:1 Steven Wittek (49.), 2:2 Moritz Schütz (50.), 3:2 Fernando Gentil Da Cunha (55.), 3:3 Christoph Thauer (88.), 4:3 Steven Wittek (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 84