Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV 1922 Pouch-Rösa vor 24 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Allemannia 08 Jessen freuen.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 24 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer waren den Gästen aus Jessen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Alberto Tale (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für SV 1922 Pouch-Rösa – 81. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Fernando Gentil Da Cunha den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (81.). Damit war der Triumph der Muldestauseer entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Da Silva Semedo, Synovyd (73. Heßler), Ersed (63. Camara), Hulovych (90. Wittig), Tale (83. Gkouvas), Shaba, Kunyk, Quilitzsch (63. Hänisch), Gentil Da Cunha, Rocktäschel

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinze, Krause, Heinrich, Alalawi (84. Michalke), Michlick, Michlick (86. Askar), Weidmann (86. Kneist), Böhme, Wedmann, Olexy

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24