Siebenmal hat der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag gegen die Rivalen aus Dessau eingenetzt. 7:0 (2:0) für die Muldestauseer.

Fernando Gentil Da Cunha (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Muldestauseer legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Christos Paschos der Torschütze (28.).

2:0 Vorsprung für SV 1922 Pouch-Rösa – 28. Minute

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sebastian Grimm im gegnerischen Tor. Niklas Hänisch traf in Minute 54, Geraldo Shaba in Minute 69, Steven Wittek in Minute 75 und Dedej Ersed in Minute 77. Spielstand 6:0 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hänisch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 festigte (84.). Damit war der Sieg der Muldestauseer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Dessau 05 II

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Shaba, Kunyk (60. Wittek), Paschos (32. Hulovych), Gentil Da Cunha (60. Wittig), Gkouvas, Sickert (46. Ersed), Richter, Rocktäschel, Robalo (72. Synovyd), Hänisch

SV Dessau 05 II: Donath – Herro, Schilling, Chebbah, Chebbah, Hobohm, Bingöl, Gaedke, Thieme, Kaiser, Loppnow

Tore: 1:0 Fernando Gentil Da Cunha (20.), 2:0 Christos Paschos (28.), 3:0 Niklas Hänisch (54.), 4:0 Geraldo Shaba (69.), 5:0 Steven Wittek (75.), 6:0 Dedej Ersed (77.), 7:0 Niklas Hänisch (84.); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Jeremy Tulaszewski, Reiner Fischer; Zuschauer: 39