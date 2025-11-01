Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der SV 1922 Pouch-Rösa gegenüber dem Dessauer SV 97 I machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Muldestausee/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sebastian Grimm. Der Trainer von Pouch-Rösa musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Sebastian Von Klöden (Dessauer SV 97 I) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1922 Pouch-Rösa kassierte zweimal Gelb (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. Die Dessauer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Paul Apel der Torschütze (60.).

SV 1922 Pouch-Rösa liegt 0:2 zurück – Minute 60

Es lief nicht gut für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Steve Jornitz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (87.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Ersed (60. Camara), Synovyd, Robalo, Paschos, Hulovych, Shaba (75. Tale), Hänisch (75. Schubert), Da Silva Semedo, Kunyk, Gentil Da Cunha

Dessauer SV 97 I: Deistler – Berger, Dieckow (87. Kamschütz), Von Klöden, Apel, Schlichting (68. Abaszada), Jornitz (90. Browne), Eckersberg, Yousef (76. Markert), Kieseler, Merkel

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40